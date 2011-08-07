«Юліє Володимирівно, я щодня за Вас молюсь…» - прихильники пишуть листи

У Києві на вулиці Хрещатик біля будівлі Печерського районного суду прихильники колишнього прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО пишуть листи до неї у СІЗО.

Як передає кореспондент УНІАН, на тротуарі стоїть стіл з скринькою, де пропонують всім небайдужим людям написати будь-який лист до екс-прем’єра.

Зокрема, листи пишуть переважно жінки 45-60 років. Одна з них у листі до Ю.ТИМОШЕНКО написала: «Юліє Володимирівно, я щодня за Вас молюсь…»

Крім того, прихильники збирають підписи під зверненням до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА і генерального прокурора Віктора ПШОНКИ з вимогою відпустити Ю.ТИМОШЕНКО на свободу.

Як зазначив журналістам народний депутат від фракції БЮТ-Батьківщина Володимир БОНДАРЕНКО, всі листи будуть передані Ю.ТИМОШЕНКО за першої ж можливості її адвоката зустрітися з нею.