Данилюк: судова заборона на акцію "Батьківщини" не стосується інших

Влада зумисне поширює дезінформацію про тотальну заборону акцій протестів.

На цьому наголошує координатор громадянського руху «Спільна справа» Олександр ДАНИЛЮК, повідомили УНІАН у прес-службі ГР.

За його словами, на проведення безстрокових акцій протесту проти політичних переслідувань, що мають розпочатись у Києві 8 серпня, подана низка заявок, з яких лише по одній винесене судове рішення про заборону.

«Судова заборона, яку виніс Окружний адміністративний суд м.Києва на акцію протесту ВО «Батьківщина» під Печерським райсудом, не має жодного відношення до заявки, яку подав, зокрема, громадянський рух «Спільна справа», - наголосив О.ДАНИЛЮК.

Тому, за його словами, 8 серпня розпочнеться акція з вимогами «про негайне припинення політичних переслідувань, за звільнення політв’язнів, про невідкладне призначення виборів президента та Верховної Ради України».

«Одна судова заборона на протест ВО «Батьківщина», яка, до того ж, є цілком незаконною і вже оскаржена в судовому порядку, не має жодного впливу на підготовку та проведення інших заявлених акцій»,- зазначив координатор «Спільної справи».

За його словами, у випадках щодо заборони чи обмеження мирних зібрань громадян судові рішення є виключно індивідуальними і стосуються кожної поданої заявки окремо.

«Мушу також зазначити, що, відповідно до Конституції та чинного законодавства, обмеження конституційних прав і свобод громадян на певній території можливі лише за умови введення надзвичайного стану. Це стосується й права на проведення мирних зібрань», - уточнив О.ДАНИЛЮК.

«Сьогодні ані загалом в Україні, ані в будь-якому з її регіонів немає надзвичайного стану, тому немає й жодних правових обмежень на мирні зібрання. Це - загальне зауваження щодо законності рішень судів про заборони зібрань», - підкреслив координатор «Спільної Справи».

Як повідомляв УНІАН, в ніч на неділю Окружний адмінсуд Києва заборонив масові акції під Печерським судом.

Рішенням суду було заборонено проводити будь-які акції по всьому периметру вулиці Хрещатик та Майдану Незалежності, з 7 по 31 серпня, а також на вулиці Дегтярівській, по всьому периметру стаціонарної огорожі Лук`янівського СІЗО - безстроково.

У партії "Батьківщина" заявили, що це рішення призупинено і на нього подано апеляцію.