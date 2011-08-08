Турчинов: Лук’янівське СІЗО – реальна небезпека для життя Тимошенко

Перший заступник голови партії "Батьківщина" Олександр Турчинов вважає перебування екс-прем`єра Юлії Тимошенко в СІЗО реальною загрозою її життю.

Про це він заявив в ефірі каналу ТВі у неділю ввечері.

"Лук’янівське СІЗО – це знущання над людиною, знущання над її здоров`ям, небезпека для життя", - зазначив Турчинов.

"Це реальна загроза для життя лідера опозиції", - підкреслив він.

Коментуючи репліку ведучої, що після арешту Тимошенко рейтинг БЮТ зростає, Турчинов зазначив, що "нікому б не радив таким шляхом збільшувати рейтинг".

Він також висловив сподівання, що на мітингу біля Печерського суду в понеділок будуть присутні лідери інших політичних партій.

При цьому Турчинов заявив, що людей залякують і не пускають до Києва для участі в акціях опозиції.

Українська правда