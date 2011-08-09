Карпачова просить відпустити начальника Одеського порту на похорон

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Ніна КАРПАЧОВА вимагає від прокуратури надати можливість затриманому за підозрою у зловживанні службовим становищем начальнику держпідприємства «Одеський морський торговий порт» Миколі ПАВЛЮКУ провести в останній путь його матір.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Н.КАРПАЧОВОЇ.

«Материнське серце жінки, яка безсонними ночами чекала сина з в`язниці, не витримало такої наруги. Хто наступний?» - занепокоєна омбудсман.

Н.КАРПАЧОВА направила звернення до виконуючого обов`язки генерального прокурора України Рената КУЗЬМІНА і прокурора Криму Степана МОЛИЦЬКОГО.

Омбудсман висловила співчуття 71-річному М.ПАВЛЮКУ.

Як повідомляв УНІАН, перший раз прокуратура Криму затримала М.ПАВЛЮКА 22 липня і доставила до сімферопольського ізолятору.

Центральний райсуд Сімферополя 25 липня відпустив М.ПАВЛЮКА з ізолятора під заставу у 180 тис. грн., після чого керівник порту потрапив до лікарні в Одесі, 27 липня його знову затримали і доставили до ізолятору в Криму.

Суд 29 липня продовжив термін утримання М.ПАВЛЮКА в ізоляторі до 2 серпня, а 2 серпня - до 4 серпня. 4 серпня він відпустив главу держпідприємства під підписку про невиїзд, а прокуратура одразу ж затримала. 6 серпня суд відпустив М.ПАВЛЮКА, а співробітники прокуратури Криму знову затримали. Кожного разу прокуратура пояснює затримання відкриттям нової кримінальної справи.