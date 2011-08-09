Сумські осередки партій об'єдналися для опору диктатурі

У Сумах створено обласний Комітет опору диктатурі, до складу якого ввійшли 11 партій і громадських організацій.

Як передає кореспондент УНІАН, установчі збори Комітету відбулися 9 серпня в офісі обласної організації ВО «Батькіщина».

У зборах взяли участь представники партій і громадських організацій демократичного напряму: обласних організацій ВО «Батькіщина», партії «Фронт Змін», ВО «Свобода», «За Україну!», Народного Руху України, «Громадянської позиції», «Народної самооборони», а також молодіжних організації деяких з них.

На засіданні затверджена заява, в якій керівники 11 організацій вимагають негайно звільнити всіх політв`язнів, відновити відкриті судові розгляди і повернути судову систему України в правове русло, а не використовувати її «як спосіб розправи з політичними опонентами».

Найближчим часом створений сьогодні Комітет планує організувати в Сумах акції протесту.