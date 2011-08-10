Закордонні українці закликають уряд Канади зупинити Януковича

Конгрес українців Канади закликає уряд Канади вплинути на українську владу, щоб вона дотримувалась демократичних норм і прав людини.

Про це повідомляє сайт Ю.ТИМОШЕНКО.

"Уряд України продовжує, як виявляється, політику політично-вмотивованого, вибіркового права в своїй цілеспрямованій і систематичній програмі усунення політичної опозиції. Це ще один крок, який віддаляє Україну від демократії. Арешт Юлії ТИМОШЕНКО є ще одним доказом в переліку порушень прав людини, демократії і верховенства права, які погіршуються за правління Віктора ЯНУКОВИЧА", - зазначив президент Конгресу українців Канади Павло ҐРОД.

Він констатував, що, незважаючи на чисельні заяви уряду України, в країні спостерігається зростання доказів повернення до авторитарної системи правління, а уряд України рухається в напрямку систематичного відступу від демократичних здобутків, створених Помаранчевою революцією.

"Міжнародна громада не може скласти руки й вичікувати, в той час, як згортаються демократичні свободи в Україні", - заявив П.ҐРОД.

"Ми офіційно попросили уряд Канади використати всі дипломатичні засоби, які є в розпорядженні, для висловлення незадоволення Канадою з приводу антидемократичних подій в Україні і заяву про негайне звільнення з під арешту пані ТИМОШЕНКО", - зазначив він.

Конгрес українців Канади наполягає на застосуванні Канадою свого впливу на євроатлантичну спільноту та євроатлантичні агентства та збереження політики тиску на уряд В.ЯНУКОВИЧА із закликом до поваги до демократії і прав людини.

"Ми також звернулися до уряду Канади з проханням про те, що будь-яка угода про вільну торгівлю між Канадою і Україною матиме умовний характер до моменту виконання зобов’язань урядом України принципів демократії і прав людини", - йдеться у заяві.

Як повідомляв УНІАН, у червні поточного року Конгрес українців Канади закликав канадський уряд ввести до порядку денного переговорів про створення зони вільної торгівлі з Україною конкретні умови, які гарантуватимуть захист прав людини, а також дотримання закону та демократії в Україні.

Довідка УНІАН. Конгрес українців Канади координує та представляє інтереси однієї з найбільших етнічних громад Канади (1,2 млн. українців) і впродовж 70 років відіграє важливу роль у формуванні соціального, економічного та політичного ландшафту Канади.