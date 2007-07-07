Голова Тендерної палати розкаже про спробу розкрадання 100 мільярдів

9 липня (понеділок) 11-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція голови правління Тендерної палати України Володимира Лаби на тему: «Тендерна палата України попередила розкрадання 100 млрд. державних коштів» (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефони: 332-03-97, 8 (097) 218-99-16. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

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