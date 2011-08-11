У Дніпропетровську почнеться безстрокова акція за Тимошенко

11 серпня у Дніпропетровську об 11.00 міська організація партії „Батьківщина” розпочне цілодобову безстрокову акцію на підтримку екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі обласної організації партії.

У наметах, які будуть встановлені на площі Леніна, проводитиметься збір підписів проти арешту Ю.ТИМОШЕНКО, відкриються громадські приймальні депутатів обласної, міської та районних рад фракцій «Батьківщини».

За інформацією прес-служби, також 11 серпня Дніпропетровська обласна організація партії обговорить строки та організаційні питання пішого походу до Києва з метою залучення громадян до протестів з приводу арешту Ю.ТИМОШЕНКО.