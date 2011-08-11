Суд над Луценком продовжиться за тиждень і в іншому приміщенні

Суд надав можливість адвокатам Луценка підготуватися до допиту потерпілих

Київ. 11 серпня. УНІАН. Колегія суддів Печерського районного суду Києва під головуванням Сергія ВОВКА надала можливість адвокатам екс-міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА підготуватися до допиту у залі судових засідань потерпілих у справі, відклавши судове засідання на 9.15 18 серпня.

Як передає кореспондент УНІАН, таким чином, суд задовольнив клопотання адвокатів екс-міністра, які просили надати їм час для підготовки до допиту потерпілих, оскільки сьогодні планувалося розпочати допит свідків, але через зміну процедури дослідження доказів у справі було прийнято рішення про допит потерпілих.

У своєму виступі сторона обвинувачення заперечувала у задоволенні цього клопотання, мотивуючи це тим, що суд фактично захисникам та екс-міністру свого часу надавав можливість підготуватися, у зв’язку з чим оголошувалася півгодинна перерва.

Крім того, прокурори наполягали на тому, що захисники вивчали матеріали справи, отже, є підготовленими і володіють необхідним обсягом інформації.

Водночас, сторона обвинувачення заявила у суді, що захист, звертаючись з проханням про перенесення дати судового засідання, фактично зловживає правами з метою затягнути судовий розгляд справи.

У свою чергу, Ю.ЛУЦЕНКО, коментуючи ці слова прокурорів, сказав: «Я не можу зараз кваліфіковано ставити питання потерпілим. Наскільки пам’ятаю, потерпілий ДАВИДЕНКО (він проходить по епізоду з незаконним проведенням оперативно-розшукової справи – УНІАН) давав покази на том. Якщо прокурори пам’ятають матеріали усі справи, я їх з цим вітаю. Але заперечувати про надання часу для підготовки – це звичайне прокурорське шахрайство, щоб захист не мав можливості захищати».

Наступне судове засідання відбудеться у будівлі Печерського райсуду Києва за адресою: вул. Гайцана, 4.