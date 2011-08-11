Суд над Луценком продовжиться за тиждень і в іншому приміщенні
Клопотання адвокатів задовольнили
Суд надав можливість адвокатам Луценка підготуватися до допиту потерпілих
Київ. 11 серпня. УНІАН. Колегія суддів Печерського районного суду Києва під головуванням Сергія ВОВКА надала можливість адвокатам екс-міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА підготуватися до допиту у залі судових засідань потерпілих у справі, відклавши судове засідання на 9.15 18 серпня.
Як передає кореспондент УНІАН, таким чином, суд задовольнив клопотання адвокатів екс-міністра, які просили надати їм час для підготовки до допиту потерпілих, оскільки сьогодні планувалося розпочати допит свідків, але через зміну процедури дослідження доказів у справі було прийнято рішення про допит потерпілих.
У своєму виступі сторона обвинувачення заперечувала у задоволенні цього клопотання, мотивуючи це тим, що суд фактично захисникам та екс-міністру свого часу надавав можливість підготуватися, у зв’язку з чим оголошувалася півгодинна перерва.
Крім того, прокурори наполягали на тому, що захисники вивчали матеріали справи, отже, є підготовленими і володіють необхідним обсягом інформації.
Водночас, сторона обвинувачення заявила у суді, що захист, звертаючись з проханням про перенесення дати судового засідання, фактично зловживає правами з метою затягнути судовий розгляд справи.
У свою чергу, Ю.ЛУЦЕНКО, коментуючи ці слова прокурорів, сказав: «Я не можу зараз кваліфіковано ставити питання потерпілим. Наскільки пам’ятаю, потерпілий ДАВИДЕНКО (він проходить по епізоду з незаконним проведенням оперативно-розшукової справи – УНІАН) давав покази на том. Якщо прокурори пам’ятають матеріали усі справи, я їх з цим вітаю. Але заперечувати про надання часу для підготовки – це звичайне прокурорське шахрайство, щоб захист не мав можливості захищати».
Наступне судове засідання відбудеться у будівлі Печерського райсуду Києва за адресою: вул. Гайцана, 4.