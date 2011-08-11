Медведєв завів з Януковичем мову про кордон

Україна готова шукати і знаходити компромісні рішення в рамках співпраці з Росією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ у Сочі перед початком двосторонньої зустрічі з Президентом Російської Федерації Дмитром МЕДВЕДЄВИМ.

«Ми позитивно ставимося до тієї величезної роботи, яку ви проводите в інтеграційних процесах, і ми готові подивитися і визначити формат участі України. Я думаю, що ми сьогодні про все це поговоримо», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він відзначив, що Україна готова шукати і знаходити компромісні рішення в рамках співпраці з Росією. «Думаю, сьогодні ми з вами марно не втратимо час», - сказав Президент України.

У свою чергу Президент РФ Д.МЕДВЕДЄВ на початку зустрічі з В.ЯНУКОВИЧЕМ відзначив, що порядок денний двосторонньої зустрічі дуже насичений. Зокрема, за словами Президента Росії, під час двосторонньої зустрічі обговорюватимуться питання міждержавного торгового обороту, міграційних процесів, а також вирішення питання про державний кордон, питання регіональної співпраці.

Також Д.МЕДВЕДЄВ відзначив, що буде розглянуто і газове питання.