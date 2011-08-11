Янукович: Я не можу і не буду втручатися в роботу українських судів

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ запевняє, що не втручатиметься в діяльність жодних українських судів.

Про це, як повідомляє прес-служба Президента України, В.ЯНУКОВИЧ написав у листі-відповіді Президентові Чеської Республіки Вацлаву КЛАУСУ.

«Судова система України є незалежною та неупередженою у своїй діяльності, керується виключно Конституцією та законами України. Я не можу і не буду втручатися в роботу українських судів. Якщо я це зроблю, проблеми будуть більш значущими. Політичне і будь-яке інше втручання у діяльність суду вважаю неприпустимим», - йдеться у листі глави Української держави.

Як зазначає прес-служба, раніше Президент Чеської Республіки направив лист, в якому підкреслив, що у нього немає причин не довіряти українській юстиції та ставити під сумнів незалежність суду. Разом із тим В.КЛАУС хотів переконатися, що у випадку екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО не йдеться про політичний процес, і що під час нього не вирішуватимуться особисті та політичні розбіжності.

У свою чергу Президент України В.ЯНУКОВИЧ запевнив, що жоден із нинішніх судових процесів в Україні не є політично мотивованим: «Жодний з нинішніх судових процесів за участю колишніх державних службовців не є і не може бути політично мотивованим. Як гарант Конституції України я відповідаю за це особисто. І я переконаний: для кожного громадянина України сьогодні важливим є те, що усі громадяни рівні перед законом, а суд як незалежна гілка влади може винести справедливий вирок».

Глава Української держави повідомив, що в Україні розпочаті системні реформи у всіх сферах, у тому числі й у системі кримінальної юстиції.

«Безперечно, система кримінальної юстиції в країні, що залишилась за радянських часів, потребує реформування. Саме тому ми розпочали її реформу, реформу судоустрою України для створення сучасної прозорої системи верховенства права. Я сподіваюсь, що країни та організації, що висловили стурбованість, допоможуть нам реалізувати необхідні реформи», - йдеться у листі.

В.ЯНУКОВИЧ запевнив, що Україна обрала незворотний шлях на утвердження європейських принципів. «Хочу запевнити Вас, що моя діяльність як Президента України та діяльність виконавчої влади нашої держави спрямовані на ствердження в Україні норм і принципів, якими керується європейське співтовариство: верховенство права, захист прав і свобод людини, розвиток демократії», – наголошує Президент України.