Черкаська «Батьківщина» заявляє про побиття депутата

У місті Ватутіне Черкаської області було побито депутата Ватутінської міської ради від «Батьківщини» Ганну ТРОСТЯНСЬКУ.

Про це повідомляє офіційний сайт Черкаської обласної організації ВО «Батьківщина».

Як зазначається в повідомленні, у вівторок, 9 серпня о 18 годині депутат Ватутінської міської ради із фракції «Батьківщина» Г.ТРОСТЯНСЬКА вийшла з власного під’їзду, щоб зустрітись із виборцем, який просив допомоги. Жінка чекала навпроти входу в багатоповерхівку. Раптом її увагу привернув високий молодик у темних окулярах, що стрімко йшов у її бік. Коли незнайомець вихопив з кишені пляшечку з якоюсь рідиною і побіг, депутатка зрозуміла, що це напад і почала тікати. Та молодий чоловік швидко наздогнав свою жертву і, зваливши з ніг кількома ударами в голову, почав бити її ногами.

Г.ТРОСТЯНСЬКА втратила свідомість, тож все, що відбулось потім, їй розповіли сусіди, які збіглись на крик. За їхніми словами, коли з під`їздів почали вискакувати жителі будинку, нападник втік.

Згодом на місце інциденту прибула міліція і «швидка». Правоохоронці склали протокол, а лікарі встановили у Г.ТРОСТЯНСЬКОЇ численні забої голови та тулуба, але чомусь відклали госпіталізацію постраждалої на наступний день.

Нині жінка перебуває вдома, але почувається погано. Напад пов`язує виключно зі своєю депутатською діяльністю.

За її словами, ще 20 квітня 2011 року до неї надійшов анонімний лист, що якщо вона не припинить втручатися в діяльність міської влади, то їй заллють обличчя кислотою. Тому вона й почала тікати, побачивши в руках нападника пляшечку. Нещодавно їй зателефонували на мобільний невідомий і почав погрожувати. Згодом з того ж номера прийшла СМС з погрозами. В обох випадках депутат написала заяви в міліцію, але правоохоронці ще не встановили особу того, хто погрожував.

За повідомленням офіційного сайту Черкаської обласної організації ВО «Батьківщина» Г.ТРОСТЯНСЬКА як депутат міської ради постійно опонує міському голові, оскільки вважає, що чимало його рішень завдають шкоди громаді. Останньою темою для протистояння стало бажання мера продати земельну ділянку у парковій зоні. У результаті її звернень, стверджує депутатка, правоохоронці нарахували міській владі 417 тис. 678 грн. збитків, завданих державі унаслідок цього рішення.

Ще однією своєю заслугою Г.ТРОСТЯНСЬКА називає реакцію правоохоронців на здачу в оренду комунального майна міста одній з наближених до міського голови структур. У результаті перевірки було встановлено низку порушень і з боку влади, і з боку орендаря, а на майно останнього було накладено арешт.

Обласна організація ВО «Батьківщина» висловила занепокоєність подіями у Ватутіному. За словами голови Черкаської обласної організації ВО «Батьківщиниа» Анатолія БОНДАРЕНКА, поки що кримінальна справа за фактом нападу на активістку партії не порушена, ведеться перевірка. «Але ми стверджуємо, що систематичні погрози, а потім напад на Г.ТРОСТЯНСЬКУ є нічим іншим, як переслідуванням за активну громадянську позицію і приналежність до опозиційної сили. Тому вимагаємо від правоохоронних органів негайної реакції, оскільки не ми виключаємо, що на скоєному зловмисники не зупиняться», - заявив голова облосередку «Батьківщини». Також він зазначив, що обласна організація партії звернулася до облУМВС та прокуратури Черкаської області з вимогою взяти під контроль процес розслідування.