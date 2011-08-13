Янукович хоче скоротити армію

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вніс як невідкладний для позачергового розгляду у Верховній Раді проект Закону «Про чисельність Збройних Сил України на 2012 рік».

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, згідно з документом, протягом 2012 року чисельність Збройних сил України він пропонує скоротити на 8 тисяч осіб, у тому числі – на 5 тисяч військовослужбовців. До кінця наступного року Президент пропонує привести чисельність української армії до 184 тисяч осіб, у тому числі - до 139 тисяч військовослужбовців.

Законопроект має бути реалізований у межах видатків держбюджету-2012.

Згідно з проектом закону, скорочення ЗСУ протягом 2012 року планується здійснити через: оптимізацію структури органів військового управління, усунення дублювання функцій та зменшення ланок керування; створення військових частин постійної готовності та мобілізаційного резерву, оптимізацію структури та чисельності бойових частин – насамперед тих, де на озброєнні є несправні зброя і техніка, відновлення яких неможливе або економічно недоцільне.

Йдеться також про розформування неперспективних арсеналів, баз та складів, де зберігаються надлишкові або непридатні до подальшого використання ракети, боєприпаси та компоненти ракетного палива, озброєння, військова техніка та майно.

Крім того, законопроект передбачає оптимізацію кількості та чисельності підрозділів забезпечення життєдіяльності та матеріально-технічного оснащення ЗСУ - в тому числі за рахунок переходу на нові форми організації і здійснення такого забезпечення (аутсорсинг).

Йдеться також про приведення системи військової освіти у відповідність до сучасних завдань та потреб ЗСУ.

Планується, крім того, вдосконалити навчальні центри з підготовки молодших фахівців, запровадити нову систему підготовки та перепідготовки професійних сержантів та старшин.