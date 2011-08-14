Міліція залякує учасників мітингу на підтримку Тимошенко?

Міліція залякує учасників мітингу на підтримку екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО біля Печерського райсуду Києва.

Про це заявив народний депутат з фракції «БЮТ-Батьківщина» Юрій ОДАРЧЕНКО, повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина».

За його словами, із кожної області до наметового містечка опозиції, що знаходиться біля Печерського райсуду, прислали представників обласних управлінь Міністерства внутрішній справ.

«Вони підходять разом з працівниками зовнішнього спостереження МВС до представників обласних осередків партії «Батьківщина», знімають їх на камеру, запитують, звідкіля і чого ти приїхав, де працюєш», - повідомив депутат.

«Всі ці дії міліції спрямовані на те, щоб залякати людей і зробити так, щоб інші сюди не мали можливості приїжджати», - наголосив Ю.ОДАРЧЕНКО.