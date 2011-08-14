На Хрещатику п'яному Калашнікову влаштували «хрещення»

Учора ввечері на території наметового містечка опозиції біля Печерського райсуду Києва у нетверезому стані з’явився екс-депутат від Партії регіонів Олег КАЛАШНИКОВ, який координує акції «регіоналів» під судом.

Про це повідомив народний депутат з фракції «БЮТ-Батьківщина» Юрій ОДАРЧЕНКО, поінформували УНІАН у прес-службі «Батьківщини».

«Він був п’яний, як чіп… Ледве тримався на ногах. Ця людина абсолютно зухвало йшла, ображала людей, які знаходяться у наметовому містечку. Ми закликали людей не піддаватися на провокації. Обійшлося тільки облиттям водою», - розповів Ю.ОДАРЧЕНКО про появу О.КАЛАШНИКОВА.

За словами депутата, «потім КАЛАШНИКОВ пішов і почав кричати, що «он прошел крещение» і був цим дуже задоволений».

Ю.ОДАРЧЕНКО також зазначив, що всі бажаючі можуть між 6-ою і 7-ою годинами на станції метро «Площа Льва Толстого» подивитися, як О.КАЛАШНИКОВ організовує свої акції, як «шикує цих бідних дітей, видає їм браслети, на основі яких з ними розраховуються, подивитись, наскільки це гидко».

Як повідомлялося, біля Печерського райсуду Києва на Хрещатику із 5 серпня, коли була арештована екс-прем`єр, лідер "Батьківщини" Юлія ТИМОШЕНКО, проходить акція на її підтримку. Крім того, поруч із наметовим містечком прихильників Ю.ТИМОШЕНКО перебувають їхні опоненти на чолі із головою організації "Загальновоїнська спілка України", екс-депутатом від ПР О.КАЛАШНИКОВИМ.