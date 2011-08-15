У ПР хочуть, щоб заяву про причетність Тимошенко до вбивства Щербаня перевірили

Інформація щодо причетності екс-прем’єра Юлії Тимошенко до вбивства Євгена Щербаня у 1996 році має бути ретельно перевірена. Про це народний депутат від Партії регіонів, перший заступник голови парламентського Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Володимир Олійник сказав, коментуючи інтерв’ю заступника генерального прокурора України Рената Кузьміна.

„Треба провести перевірку. Отримати в рамках правової допомоги матеріали із США і, безперечно, дати кінцеву оцінку, чи є там ознаки злочину, наскільки є докази для того, щоб матеріали направити в суд і ухвалити остаточне рішення”, – цитує депутата прес-служба Партії Регіонів.

„Але подібні речі, безперечно, в рамках 94-ї та 97-ї статті Кримінально-процесуального кодексу повинні бути предметом перевірки й прийняття рішення, чи порушувати кримінальну справу чи відмовити. Це серйозна заява”, – наголосив Володимир Олійник.