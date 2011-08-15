Служба Держархівів та ВГО «Союз «Народна пам’ять» підпишуть Меморандум про співробітництво

У середу, 17 серпня, у Києві відбудеться урочисте підписання Меморандуму про співробітництво між Службою Державних архівів України та Всеукраїнським громадським об’єднанням «Союз «Народна пам’ять».

З боку Служби Державних архівів документ підпише голова Служби Ольга ГІНЗБУРГ,

з боку ВГО «Союз «Народна пам’ять» - голова правління організації Ярослав ЖИЛКІН.

Предметом угоди стане, зокрема, здійснення заходів із виявлення документів, що містять інформацію про місця поховання жертв війни, політичних репресій та інших трагедій українського народу, забезпечення вільного доступу до розсекречених архівних документів представників громадських організацій та використання цієї інформації у пошуковій діяльності.

Як зазначила О.ГІНЗБУРГ, символічно, що підписання цього документу відбувається саме напередодні 20-річчя Незалежності України. «Відзначаючи ювілей української Незалежності, ми зробили дієвий крок до об’єднання зусиль держави і громадськості у справі увічнення пам’яті жертв війни та політичних репресій. Це буде вагомим внеском у реалізацію положень розпорядження Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, яким було поставлено пошукову роботу на якісно новий щабель. Наша постійна співпраця з пошуковими організаціями стане ще одним проявом вшанування героїв Великої Вітчизняної війни, які загинули в боях за свободу і незалежність нашої Батьківщини. Також це дозволить більш ефективно виконати надзвичайно важливе для збереження народної пам’яті розпорядження Президента України щодо відзначення Дня партизанської слави та 70-ї річниці партизанського руху в Україні».

На думку голови правління ВГО «Союз «Народна пам’ять» Я.ЖИЛКІНА, цей документ, без перебільшення, можна вважати історичним, адже вперше в історії Незалежної України Служба Державних архівів підпише договір про співробітництво з громадською пошуковою організацією, а також вперше в історії СНД державна архівна установа рекомендуватиме партнерську громадську організацію для роботи у Центральному архіві Міністерства оборони Росії в місті Подольську. «Це надзвичайно важливо для нас, адже більш як 50% нашої роботи – це саме робота в архівах: пошук документальних свідчень про військові дії, розташування військових формувань, про проведення поховань загиблих тощо. Отримання такої інформації значно підвищує якість нашої роботи, тому підписання цього Меморандуму важко переоцінити», - зазначив Я.ЖИЛКІН.

Урочисте підписання меморандуму відбудеться об 11.00 за адресою: вул. Солом’янська, 24 (заїзд з вул. А. Головка), 2-й поверх, кабінет 34.

Необхідна акредитація!

Для акредитації журналістів просять звертатися за телефоном 096-542-55-62, контактна особа – Наталка АНДРУСЕНКО, координатор із зв’язків з громадськістю ВГО «Союз «Народна пам’ять».

Акредитація триватиме до 18.00 вівторка, 16 серпня.