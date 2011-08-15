Тимошенко на поруки хоче взяти Тягнибок
Кірєєв отримав заяву
Голова Всеукраїнського об’єднання «Свобода» Олег ТЯГНИБОК звернувся до судді Печерського райсуду Києва Родіона КІРЄЄВА із заявою про готовність взяти на особисту поруку екс-прем’єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО.
Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО «Свобода», у заяві О.ТЯГНИБОКА йдеться: «Факт невмотивованого арешту став підтвердженням того, що це кримінальне переслідування мало вибірковий характер, було непрозорим та перетворилося на приклад використання правосуддя як засобу досягнення політичних цілей. Події, що відбулися у Печерському суді Києва 5 серпня, є великим кроком назад у розбудові демократичних засад устрою нашої держави, складовою частиною політичного життя якої має бути чесна конкуренція влади та опозиції, які доповнюють та контролюють одне одного. Ми не хочемо, щоб в Україні було встановлено диктатуру».
«З урахуванням зазначеного та на підставі ст. 152 Кримінально-процесуального кодексу України звертаємося до Вас із цією заявою, якою інформуємо, що ми зобов’язуємося взяти ТИМОШЕНКО Юлію Володимирівну на особисту поруку під час розгляду кримінальної справи № 49-3151. Поручаємось за її належну поведінку щодо явки за кожним викликом до суду і гарантуємо її присутність у суді за кожною вимогою», йдеться у заяві.