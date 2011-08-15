Тимошенко на поруки хоче взяти Тягнибок

Голова Всеукраїнського об’єднання «Свобода» Олег ТЯГНИБОК звернувся до судді Печерського райсуду Києва Родіона КІРЄЄВА із заявою про готовність взяти на особисту поруку екс-прем’єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО «Свобода», у заяві О.ТЯГНИБОКА йдеться: «Факт невмотивованого арешту став підтвердженням того, що це кримінальне переслідування мало вибірковий характер, було непрозорим та перетворилося на приклад використання правосуддя як засобу досягнення політичних цілей. Події, що відбулися у Печерському суді Києва 5 серпня, є великим кроком назад у розбудові демократичних засад устрою нашої держави, складовою частиною політичного життя якої має бути чесна конкуренція влади та опозиції, які доповнюють та контролюють одне одного. Ми не хочемо, щоб в Україні було встановлено диктатуру».

«З урахуванням зазначеного та на підставі ст. 152 Кримінально-процесуального кодексу України звертаємося до Вас із цією заявою, якою інформуємо, що ми зобов’язуємося взяти ТИМОШЕНКО Юлію Володимирівну на особисту поруку під час розгляду кримінальної справи № 49-3151. Поручаємось за її належну поведінку щодо явки за кожним викликом до суду і гарантуємо її присутність у суді за кожною вимогою», йдеться у заяві.