Шлапак: Тимошенко підписала невигідні газові контракти

Газові контракти, підписані екс-прем`єр-міністром Юлією Тимошенко в 2009 році, з самого початку були економічно невигідними для України і нерівноправно регулювали українсько-російські стосунки. Про це, як повідомляє "Обозреватель", заявив колишній представник Президента України Віктора Ющенка в Кабінеті Міністрів Олександр Шлапак в ході допиту у справі Юлії Тимошенко.

"Я вважаю ці контракти економічно невигідними для України", - сказав він. За словами Шлапака, контракти були невигідними для України, оскільки ціна, за якою Україна купувала газ у Росії, була вища, ніж у сусідів, а ціна на транзит залишалася такою ж, як і до укладення договору.

Крім того, Україна брала на себе зобов`язання платити за певний обсяг газу незалежно від використання. Колишній представник Президента Ющенка в Кабміні відзначив, що невигідною стороною контрактів було і те, що у разі виникнення різночитань контракту Україна не мала права переривати транзит газу, тоді як росіяни при виникненні конфлікту могли повністю припинити постачання газу.

"Асиметрія контрактів відразу впадала в очі", - підкреслив Шлапак. Він також додав, що не зважаючи на складну ситуацію, позиція Президента була в тому, щоб тимчасово перервати переговори. "Позиція Президента полягала в тому, що потрібно взяти паузу", - підкреслив Шлапак.