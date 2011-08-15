Королевська скликає АвтоМайдан

Народний депутат України (фракція «БЮТ-Батьківщина»), голова народної колегії Всеукраїнської громадської акції «Вперед» Наталія КОРОЛЕВСЬКА повідомила УНІАН, що 24 серпня в Києві буде проведено загальноукраїнський АвтоМайдан усіх патріотів України.

За її словами, стартує АвтоМайдан по всій країні вже 22 серпня, коли з усіх областей України відправляться колони на Київ. Всього в АвтоМайдані планують взяти участь тисячі автомобілів з національною символікою, які своїми гудками висловлюватимуть небайдужість усіх людей доброї волі до того, що відбувається в країні.

Н.КОРОЛЕВСЬКА підкреслила, що головна ознака учасників АвтоМайдану – це національний прапор України, і закликала усіх українців взяти участь у цій акції.

«Наш державний прапор – це основний символ нашої гордості, нашого патріотизму, наших надій. Я закликаю кожного приєднатися до АвтоМайдану. Якщо ви просто встановите прапор або маленький прапорець у своєму автомобілі у цей найважливіший для нас день, це означає, що ви – справжній патріот України і не байдужі до всього, що відбувається в нашій країні, і того, як ставляться до нас у світі», - заявила депутат.

Організатори АвтоМайдану – Всеукраїнська цивільна акція «Вперед» і «Батьківщина Молода» повідомляють, що об`єднана колона проїде по всьому Києву, по кожному району, об`єднає своїм маршем обидва береги столиці України.

«Учасники АвтоМайдану зроблять спеціальні зупинки і проведуть мітинги біля Лук’янівського СІЗО на підтримку лідера опозиції Юлії ТИМОШЕНКО, на Софійській площі і Майдані Незалежності», - заявив УНІАН лідер «Батьківщини Молодої» Євген СУСЛОВ.

Також організатори АвтоМайдану наголошують загальноукраїнському характері акції і закликають приєднатися до них громадські організації, усіх громадян, незалежно від їх політичної приналежності.

«Як народний депутат, я закликаю представників державної влади і силових структур не перешкоджати вільному переміщенню людей з національним прапором в автомобілі. Ми не допустимо обмеження політичних або економічних свобод у нашій країні навіть в такому символічному вигляді. Всі, хто встановить у своїй машині національний прапор, покаже, що він справжній патріот. Разом ми і є Україна!», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.