Прокурор записала покази двох свідків у свій актив

У Генеральній прокуратурі вважають, що сьогоднішні покази двох свідків у справі Юлії ТИМОШЕНКО підтвердили факт прийняття екс-прем’єр-міністром одноосібного рішення під час укладання газових угод 2009 року.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв`язків із засобами масової інформації Генпрокуратури.

Зокрема, як йдеться у повідомленні, сьогодні під час розгляду кримінальної справи за обвинуваченням Ю.ТИМОШЕНКО були заслухані покази свідків Олександра ШЛАПАКА (колишнього заступника глави Секретаріату Президента) та Володимира НАГРЕБЕЛЬНОГО (заступник директора Інституту держави і права імені Корецького).

Як зазначили в ГПУ з посиланням на державного обвинувача Лілію ФРОЛОВУ: «В.НАГРЕБЕЛЬНИЙ підтвердив ті свідчення, що були надані ним на стадії досудового слідства, але більш розширені».

О.ШЛАПАК також надав свідчення аналогічні тим, які були на стадії досудового слідства, додали в Генпрокуратурі.

«Ці свідчення підтвердили факт прийняття Ю.ТИМОШЕНКО одноосібного рішення під час укладання газових угод 2009 року», - підсумували в ГПУ.

Як повідомляв УНІАН, заступник директор Інституту держави і права імені Корецького В.НАГРЕБЕЛЬНИЙ заявив на судовому засіданні, що вважає директиви прем`єра голові НАК "Нафтогазу" Олегу ДУБИНІ на переговори щодо підписання газової угоди з ВАТ з "Газпром" способом реалізації повноважень прем`єр-міністра.

В.НАГРЕБЕЛЬНИЙ, крім того, підкреслив, що укладені газові контракти з Росією є правомірними.

Тим часом О.ШЛАПАК сказав, що борг «РосУкрЕнерго" у 1,7 млрд. дол. не був причиною виникнення газової кризи між Росією і Україною

На думку О.ШЛАПАКА, усі відносини між «Газпромом» і «РосУкрЕнерго» не мають ніякого відношення до справи, яка розглядається в суді. А тому, переконаний він, не треба втягувати «РосУкрЕнерго» у цей процес як третю сторону.