Одеський губернатор розказав, що до нього ходять «блатні»

Голова Одеської обласної державної адміністрації Едуард МАТВІЙЧУК піддав критиці чиновників, підлеглих центральним відомствам, які блокують роботу над створенням в Одеській області технопарків.

Як передає кореспондент УНІАН, виступаючи сьогодні на колегії ОДА, Е.МАТВІЙЧУК, зокрема, відзначив, що керівництво області прагне всіляко покращувати інвестиційний клімат, всупереч «шаленому опору чиновників бюрократичного апарату», підлеглих відомствам Кабміну.

Констатувавши успішну роботу морського торгового порту «Південний» і Припортового заводу, він наголосив на важливості створення неподалік від порту технопарку, а також будівництва 12-ти підприємств поряд із смт Теплодар за рахунок залучення 600-мільйонних інвестицій китайської корпорації Сhina Qitele Group.

Однак, за словами Е.МАТВІЙЧУКА, деякі «бюрократи» блокують процес створення десятків тисяч робочих місць, «ставлять палиці в колеса інвесторам, а потім до мене приходять «блатні» і говорять, що потрібно зробити». Але ж «ми не можемо всю область покласти тільки тому, що хтось хоче заробити», заявив губернатор, наголосивши, що «угоди про будівництво двох технопарків в Одеській області підписані під час візиту до Києва китайської делегації на чолі з генеральним секретарем ЦК КПК ХУ Цзіньтао».

Нагадаємо, згідно з цими угодами, корпорація Сhina Qitele Group планує створити в Беляєвському районі підприємства, які випускатимуть шкіряні одяг, взуття, устаткування для дитячих і спортивних майданчиків. А в Комінтернівському районі, поряд з портом «Південний», інша китайська корпорація Sinotech намітила будівництво великого технопарку, який спеціалізуватиметься на високих технологіях з обсягом інвестицій у декілька мільярдів доларів.