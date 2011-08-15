Тимошенко - Кірєєву: чи не час згорати це шоу?

Екс-прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО вкотре закликає суддю Печерського райсуду Києва Родіона КІРЄЄВА звільнити її з-під варти і закрити кримінальну справу за відсутністю складу злочину.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні під час судового засідання на підтримку клопотання своїх адвокатів, представників громадськості та інтелігенції щодо звільнення Ю.ТИМОШЕНКО з-під варти на поруки.

«Сьогодні, після свідчення НАГРЕБЕЛЬНОГО (заступник директора Інституту держави і права НАНУ ім. Корецького Володимира – УНІАН) чи не прийшов час згортати це шоу, чи не прийшов час вивести Україну з-під удару?», - поставила риторичне питання Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона сказала: «Можливо, Вам як судді треба набратися мужності і згорнути це шоу? І не тільки закрити це шоу, але й закрити за статтею 6 пункт 2 (за відсутністю складу злочину – УНІАН) цю справу…, бо по Вас, пане суддя, сьогодні в світі роблять висновок про стан правосуддя в Україні, по Вас, пане прокурор, про стан прокуратури». Ці слова присутні у залі народні депутати зустріли оплесками.

Адвокати Ю.ТИМОШЕНКО у своєму клопотанні наголошували на тому, що їхня підзахисна не є соціально небезпечною особою та особою, яка ухилятиметься від слідства. Більше того, наголошували вони, Європейська конвенція захисту прав людини наголошує, що взяття людини під варту необхідно здійснювати в разі строгої необхідності, якої у випадку Ю.ТИМОШЕНКО немає.

Враховуючи викладене вони просили суд задовольнити клопотання і змінити Ю.ТИМОШЕНКО міру запобіжного заходу.

Так само адвокати додали до свого клопотання окремих правозахисників, Національної спілки письменників України, народного депутата Володимира АР’ЄВА.