У Тимошенко вирішили, що ключовий свідок висловився в її користь

Один із ключових свідків у справі екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО підтвердив відсутність складу злочину у її діях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив народний депутат Сергій ВЛАСЕНКО, коментуючи допит заступника директора Інституту держави і права імені Корецького Володимира НАГРЕБЕЛЬНОГО, який надав висновок щодо законності підписання директив прем’єр-міністра у газовій справі.

За словами С.ВЛАСЕНКА, свідок підтвердив, що Ю.ТИМОШЕНКО діяла у межах закону, підписані нею директиви відповідали законодавству, а сама вона мала право підписувати подібні документи.

«Тому абсолютно не зрозуміло, що розглядається зараз, чому ТИМОШЕНКО перебуває за гратами та що другий місяць слухається у Печерському суді», - наголосив С.ВЛАСЕНКО.