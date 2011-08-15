«Батьківщина» прибрала намети і знову розставила

Сьогодня у Дніпропетровську міська організація партії «Батьківщина» знову встановила намети, у яких організовані виїзні громадські приймальні депутатів від партії у місцевих радах.

Про це УНІАН повідомив голова дніпропетровської міської організації «Батьківщини» Максим КУРЯЧИЙ.

За його словами, сьогодні депутати повідомили органи місцевої влади про встановлення 21 намета у різних районах Дніпропетровська.

«Ми виконали рішення Дніпропетровського адміністративного окружного суду про заборону встановлення 20 наметів на площі Леніна від 12 серпня і демонтували їх. Сьогодні намети встановлені по всьому місту, зокрема, 4 з них - на площі Леніна»., -сказав М КУРЯЧИЙ.

За його словами, виїзні громадські приймальні депутатів працюватимуть щодня з 8.00 до 20.00.

Як повідомляв УНІАН, Дніпропетровський адміністративний окружний суд 12 серпня о 22.45 задовольнив позов міськвиконкому про заборону встановлення наметів партії «Батьківщина» на площі Леніна з 00.00 13 серпня.

Суд мотивував своє рішення п. 5 ст. 182 Адміністративного кодексу України «в інтересах національної безпеки та громадського порядку».