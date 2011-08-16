Суд почав допитувати Лівінського

Печерський районний суд Києва закінчив допит як свідка колишнього міністра регіонального розвитку та будівництва Василя КУЙБІДИ у справі проти екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО щодо під писання газових угод.

Як передає кореспондент УНІАН, суд розпочав допит колишнього керівника служби партії "Батьківщина" Михайла ЛІВІНСЬКОГО.

Як повідомляв УНІАН, на допиті М.ЛІВІНСЬКОГО наполягала Ю.ТИМОШЕНКО та її адвокати.