В Одеській міськраді кажуть, що Костусєв не брав мільйон із бюджету

Управління інформації Одеської міської ради спростовує інформацію ЗМІ про те, що мер міста Одеси Олексій КОСТУСЄВ одержав з міського бюджету матеріальну допомогу у розмірі 1 106 000 грн.

Як йдеться у переданій УНІАН заяві Управління інформації Одеської міськради, «ряд ЗМІ розповсюдив інформацію про те, що мер Одеси О.КОСТУСЄВ одержав з міського бюджету матеріальну допомогу у розмірі 1 106 000 грн. Управління уповноважене заявити, що ця інформація є брехнею. У 2010 р. О.КОСТУСЄВ не одержав жодної гривні матеріальної допомоги з бюджету міста. Більш того, у 2010 році він не одержував як мер Одеси навіть заробітну плату».

Як повідомляється у заяві, у 2010 році О.КОСТУСЄВ одержав матеріальну допомогу як голова Антимонопольного комітету України у розмірі середньої заробітної плати (16 031, 33 грн.). Решта доходів, вказаних у пп. 1.2. його декларації («Матеріальна допомога»), одержані з джерел, що не мають жодного відношення до державного і міського бюджетів і проходження О.КОСТУСЄВИМ служби в органах державної влади і місцевого самоврядування. З них сплачені податки згідно з чинним законодавством.

В управлінні зазначають, що «ЗМІ, які розповсюдили брехливу інформацію про декларацію О.КОСТУСЄВА за 2010 рік, роблять це вже не вперше. У зв`язку з цим міський голова звернувся до суду. І Приморський районний суд міста Одеси рішенням від 15 липня 2011 року у справі № 2-о/1522/243/2011 визнав інформацію, розповсюджену деякими ЗМІ про його декларацію, недостовірною».

Як йдеться у заяві, «О.КОСТУСЄВ вірить, що і у даному випадку суд ухвалить аналогічне рішення (він знову подає відповідні позови). Оскільки недостовірну інформацію про декларацію О.КОСТУСЄВА одні і ті самі ЗМІ поширюють не вперше, він має намір добиватися кримінального покарання наклепників».

«О.КОСТУСЄВ знає про те, хто веде проти нього інформаційну війну, і заявляє, що жодна брехня і провокації не перешкодять йому у роботі на благо Одеси і кожного одесита», - наголошується у заяві.

Довідка УНІАН. 12 серпня голова одеської обласної організації "Демократичний альянс" Олексій ЧОРНИЙ, пославшись на офіційну відповідь з Одеської міськради на його запит, повідомив, що міський голова Одеси О.КОСТУСЄВ, який, як відомо, є мільйонером, одержав минулого року матеріальної допомоги на 1 млн. грн. О.ЧОРНИЙ уточнив, що в декларації про доходи мера Одеси вказані, зокрема, такі одержані доходи: 1,733 млн. грн., дивіденди, відсотки - 451 тис. грн.; матеріальна допомога - 1,062 млн. грн.; заробітна плата - 161,3 тис. грн.