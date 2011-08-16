В Одеській міськраді кажуть, що Костусєв не брав мільйон із бюджету
Мер звернувся до суду
Управління інформації Одеської міської ради спростовує інформацію ЗМІ про те, що мер міста Одеси Олексій КОСТУСЄВ одержав з міського бюджету матеріальну допомогу у розмірі 1 106 000 грн.
Як йдеться у переданій УНІАН заяві Управління інформації Одеської міськради, «ряд ЗМІ розповсюдив інформацію про те, що мер Одеси О.КОСТУСЄВ одержав з міського бюджету матеріальну допомогу у розмірі 1 106 000 грн. Управління уповноважене заявити, що ця інформація є брехнею. У 2010 р. О.КОСТУСЄВ не одержав жодної гривні матеріальної допомоги з бюджету міста. Більш того, у 2010 році він не одержував як мер Одеси навіть заробітну плату».
Як повідомляється у заяві, у 2010 році О.КОСТУСЄВ одержав матеріальну допомогу як голова Антимонопольного комітету України у розмірі середньої заробітної плати (16 031, 33 грн.). Решта доходів, вказаних у пп. 1.2. його декларації («Матеріальна допомога»), одержані з джерел, що не мають жодного відношення до державного і міського бюджетів і проходження О.КОСТУСЄВИМ служби в органах державної влади і місцевого самоврядування. З них сплачені податки згідно з чинним законодавством.
В управлінні зазначають, що «ЗМІ, які розповсюдили брехливу інформацію про декларацію О.КОСТУСЄВА за 2010 рік, роблять це вже не вперше. У зв`язку з цим міський голова звернувся до суду. І Приморський районний суд міста Одеси рішенням від 15 липня 2011 року у справі № 2-о/1522/243/2011 визнав інформацію, розповсюджену деякими ЗМІ про його декларацію, недостовірною».
Як йдеться у заяві, «О.КОСТУСЄВ вірить, що і у даному випадку суд ухвалить аналогічне рішення (він знову подає відповідні позови). Оскільки недостовірну інформацію про декларацію О.КОСТУСЄВА одні і ті самі ЗМІ поширюють не вперше, він має намір добиватися кримінального покарання наклепників».
«О.КОСТУСЄВ знає про те, хто веде проти нього інформаційну війну, і заявляє, що жодна брехня і провокації не перешкодять йому у роботі на благо Одеси і кожного одесита», - наголошується у заяві.
Довідка УНІАН. 12 серпня голова одеської обласної організації "Демократичний альянс" Олексій ЧОРНИЙ, пославшись на офіційну відповідь з Одеської міськради на його запит, повідомив, що міський голова Одеси О.КОСТУСЄВ, який, як відомо, є мільйонером, одержав минулого року матеріальної допомоги на 1 млн. грн. О.ЧОРНИЙ уточнив, що в декларації про доходи мера Одеси вказані, зокрема, такі одержані доходи: 1,733 млн. грн., дивіденди, відсотки - 451 тис. грн.; матеріальна допомога - 1,062 млн. грн.; заробітна плата - 161,3 тис. грн.