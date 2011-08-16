Куйбіда став на бік Тимошенко

Свідок у справі екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО, екс-міністр регіонального розвитку і будівництва України Василь КУЙБІДА сьогодні у Печерському суді Києва підтвердив доцільність видачі Ю.ТИМОШЕНКО у 2009 році директив на переговори щодо підписання газових контрактів з огляду на важкий кризовий стан України в газовій сфері.

Про це повідомляє сайт Ю.ТИМОШЕНКО.

"У тій ситуації це було питання не тільки господарське, воно було і політичного значення. І я розумію, що в тій ситуації такі директиви варто було давати, бо політична ситуація була дуже складною. Економіки теж, тому що ми могли отримати Алчевськ в нашій державі", - цитує сайт слова В.КУЙБІДИ.

Екс-міністр підкреслив, що під час газової кризи європейські країни вимагали від України безперебійного транзиту газу, незважаючи на те, що причиною кризи була позиція російської сторони.

"Тоді віце-прем`єр з міжнародних питань НЕМИРЯ інформував про ті дзвінки і розмови, якими здійснювався фактичний тиск на Україну, і звинувачували Україну в тому, що вона є причиною непостачання газу у європейські країни", - додав він.

Як передає кореспондент УНІАН, в інтерв’ю журналістам після допиту В.КУЙБІДА зазначив, що Кабмін на початку 2009 року мав право надавати вказівки "Нафтогазу", враховуючи ситуацію, що склалась в державі з поставками газу.

«З огляду на те, що газу на той час в Україні було недостатньо для забезпечення споживчих потреб громадян України, і настрої в регіонах були як мінімум песимістичні… Господарський кодекс України говорить про те, що таке підприємство як НАК «Нафтогаз» є господарюючим суб’єктом і самостійно веде зовнішньоекономічну діяльність, а Кабінет міністрів чи міністерство має право контролювати його і може давати, формулювати для таких підприємств - казенних і державних - умови укладення контрактів. Може, але необов’язково. А відтак розглядати ці питання на засіданні Кабінету міністрів можна, виходячи з конкретної ситуації», - сказав М.КУЙБІДА.