МЗС не планує запрошувати на ювілей Незалежності багато іноземних гостей

У Міністерстві закордонних справ України наголошують, що не планують запрошувати на святкування 20-ї річниці Незалежності України велику кількість іноземних гостей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Олег ВОЛОШИН сказав сьогодні на брифінгу.

«Завдання, яким чином залучати максимально іноземні делегації до участі у цих заходах, не ставиться. Це в першу чергу українське свято», - сказав він.

О.ВОЛОШИН запевнив, що МЗС України докладе всіх зусиль, щоб з нагоди 20-ї річниці Незалежності України поширити у світі максимум інформації про нашу державу. Він нагадав, що міністерство запланувало понад 600 заходів за кордоном з нагоди відзначення 20-ї річниці Незалежності України.