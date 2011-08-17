Турчинов: Бойко заплутався у свідченнях

Перший заступник голови партії «Батьківщина» Олександр ТУРЧИНОВ вважає, що міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій БОЙКО під час надання свідчень у суді «заплутався у своїх показах».

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини», про це О.ТУРЧИНОВ сказав, коментуючи перебіг сьогоднішнього судового засіданні у Печерському райсуді Києва, який продовжує розглядати кримінальну справу за обвинуваченням колишнього прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО у перевищенні службових повноважень при укладенні газових угод з РФ 2009 року.

«Пропагандистська машина адміністрації президента довго розповідала байки, що газові угоди підписувались у залежності від списання боргів ЄЕСУ», - сказав він, додавши, що ще за часів президентства Леоніда КУЧМИ у судах ця справа була закрита.

За його словами, «потім адміністрація президента змінила тактику і стратегію».

«Вони почали розповідати, що бачте, ЄЕСУ має борги перед Міноборони Російської Федерації», - сказав О.ТУРЧИНОВ, додавши, що демонструвався лист Міноборони РФ про наявність «якихось міфічних боргів».

«Вони навіть намагалися навколо цього формувати підстави для якихось кримінальних справ. Про це повідомляли і СБУ, і ГПУ. У той же час пан БОЙКО забув, що стратегія змінилася, і знову почав розповідати, що угоди підписували в обмін на списання боргів ЄЕСУ», - зазначив О.ТУРЧИНОВ.

Він назвав те, що відбувається у Печерському райсуді, «брудним фарсом», додавши, що влада навіть не має свідків, здатних адекватно давати свідчення.

«Тому вони присилають людей, які пов’язані з корупційними схемами, з «РосУкрЕнерго», які захищають РУЕ і тотальну корупцію в Україні», - сказав О.ТУРЧИНОВ. Він також зауважив, що обвинувачення і суддя знімають всі запитання, які стосуються реальної корупції високопосадовців, і не хочуть з’ясування реальних причин газової кризи початку 2009 року, «коли Юлія ТИМОШЕНКО врятувала Україну».