До протестів найбільше готові економічно активні чоловіки (опитування)

На Прикарпатті 50% жителів готові до протестних акцій.

Як передає кореспондент УНІАН, такі дані оприлюднив в Івано-Франківській обласній раді директор соціологічної групи «Рейтинг» Олексій АНТИПОВИЧ.

За його словами, Івано-Франківська область характеризується досить високим рівнем протестних настроїв. «50% опитаних готові особисто відстоювати свої права та інтереси шляхом участі в акціях протесту, не готові – 37%», - зауважив керівник соціологічної служби, яка робила дослідження на замовлення Івано-Франківської облради про стан та розвиток місцевого самоврядування на Франківщині.

О.АНТИПОВИЧ повідомив, що в регіоні люди готові, практично, однаково «протестувати як у містах, так і в селах». «Найбільш протестно налаштовані прихильники партій УДАР, «Свобода», «Батьківщина», «Фронт змін» та «Наша Україна», - сказав соціолог. – Найменше – категорія «проти всіх» та «невизначені».

До протестів більше готові чоловіки, переважно, це люди середнього віку, з відносно вищим рівнем освіти та доходів. Передусім це стосується економічно активних людей, які мають роботу. «Таким чином можлива втрата роботи є куди сильнішим стимулом до протестів, ніж її відсутність», - додав О.АНТИПОВИЧ.

*** Дослідження проводилося з 24 червня по 7 липня 2011 року. Це перше таке дослідження в Україні на замовлення облради. Аудиторія дослідження: населення Івано-Франківської області від 18 років і старші.

Опитано 1600 респондентів, у т.ч. 600 – з обласного центру. Метод дослідження: особисте формалізоване інтерв’ю згідно з опитувальником (face to face). Помилка репрезентативності дослідження – не більше 2,8%.