Соколовський хоче, щоб суд допитав Путіна, Міллера і багатьох інших

Колишній уповноважений Президента України з питань енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ вважає, що у газовій справі проти екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО необхідно допитати і російських високопосадовців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам.

«У цій ситуації сам Бог велів допитувати російську сторону. Є не тільки ПУТІН. До контрактів причетні і ПУТІН, і МІЛЛЕР, і його заступники, і багато інших людей, які би внесли ясність. Ніхто не каже, що ми маємо їх обвинувачувати або ні. Але отримати інформацію для правосуддя, мабуть, це святе діло. Але, на превеликий жаль, українське правосуддя перетворено у сталінське правосуддя, на мою думку», - сказав Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.