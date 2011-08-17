Ющенко: Путін запропонував реескспорт і сказав «хрен с вами»

Під час свідчень у справі Тимошенко екс-президент України Віктор Ющенко наголосив, що наприкінці грудня 2008 року російська сторона "вперше і востаннє на офіційному рівні" погодилася надати Україні право на реекспорт газу. Про це повідомляє Українська правда.

"Я наводжу слова Путіна: "я лично предложил премьер-минстру Украины. Приезжайте, подписывайте контракт по 250 долларов за тысячу кубометров, и мы дадим вам право реэкспорта. Хрен с вами". Та отказалась".

Після цього за словами Ющенка, домовленості на рівні прем’єрів були скасовані, і Дубина сам повернувся з переговорів, "бо два дні ходив коридорами "Газпрому", а переговорів не було".