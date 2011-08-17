Обама надіслав вітання Януковичу

Президент США Барак ОБАМА привітав Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з 20-річчям Незалежності України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента України.

«Від імені народу Сполучених Штатів Америки я вітаю Вас і народ України з двадцятою річницею незалежності Вашої країни, яку Ви святкуватимете 24 серпня», - йдеться, зокрема, у листі Президента США до глави Української держави.

Як відзначив Б.ОБАМА, «двадцять років тому народ України здобув втрачені незалежність і свободу, до яких він так довго прагнув. Усі американці, зокрема ті, хто приїхав до нашої країни з України, вітали цю подію. Відтоді Сполучені Штати підтримували демократичний розвиток та європейські прагнення України і продовжуватимуть це робити, поглиблюючи наше стратегічне партнерство».

«З цієї важливої нагоди народ Сполучених Штатів Америки приєднується до мене у святкуванні української незалежності та в надії на зростання можливостей для всіх українців», - йдеться у вітанні Б.ОБАМИ.