«Україна Майбутнього» пропонує однопартійцям Тігіпка керівні посади

Партія «Україна Майбутнього» вважає за необхідне продовжити свою роботу з тією частиною партії «Сильна Україна», яка не згодна об`єднуватися з Партією регіонів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «України Майбутнього», партія «Сильна Україна» свого часу об`єднала багатьох людей, які підтримують шлях ліберального розвитку держави, і далеко не всі члени цієї політичної сили після рішення про злиття з Партією регіонів готові пов’язати свою діяльність з консервативними позиціями «регіоналів».

Тому партія «Україна Майбутнього» готова і запрошує до активної співпраці на місцях усіх тих членів «Сильної України», «які, як і ми, бачать майбутню Україну сильною, демократичною та правовою державою, заснованою на європейських цінностях».

«Україна Майбутнього» є ідеологічною партією, яка відстоює цінності свободи та демократії, і в цій партії неможливе прийняття таких рішень одноосібно керівництвом партії.

«Найбільш активним членам «Сильної України» ми готові запропонувати керівні посади в наших організаціях. Сьогодні як ніколи важливе об`єднання людей на основі демократичних цінностей, а не навколо особистості лідера», - заявив лідер партії «Україна Майбутнього» Святослав ОЛІЙНИК.

Як відомо, прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ заявив, що Партія регіонів і «Сильна Україна» об`єднаються протягом двох місяців.