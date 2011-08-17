Тимошенко відмовилася ставити запитання Ющенку

Екс-прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО відмовилася ставити запитання колишньому Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ, який сьогодні допитувався як свідок на засіданні Печерського райсуду Києва з розгляду справи про захові контракти з Росією 2009 року.

Як передає кореспондент УНІАН, коли головоючий у справі суддя Родіон КІРЄЄВ запитав у Ю.ТИМОШЕНКО, чи є В підсудної питання до свідка В.ЮЩЕНКА, вона сказала: «Я не буду ставити питання, тому що не хочу, щоб у цьому суді судили Помаранчеву революцію. Я не хочу, щоб тут були склоки, з’ясування стосунків між колишніми Президентом і прем’єр-міністром. Те, що сказав ЮЩЕНКО, хай залишиться на його совісті».

Ці слова присутні у залі депутати від «БЮТ-Батьківщини» зустріли оплесками, після чого Ю.ТИМОШЕНКО додала: «Не хочу тішити Банкову».