Ющенко думає, що країна 10 років з такою угодою не проживе

Колишній Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що газові домовленості 2009 року між прем’єр-міністрами Юлією ТИМОШЕНКО і Володимиром ПУТІНИМ носили політичний характер.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам біля Печерського райсуду Києва після завершення допиту як свідка у «газовій» справі Ю.ТИМОШЕНКО.

«Я вважаю, що однією із місій суду повинно бути не тільки встановити, як це трапилось, хто прийняв на себе ці рішення «важкої домовленості», а вони були політичними, безумовно, але й що треба зробити країні, яка 10 років з такою угодою не проживе – це непосильний тягар, непосильна кабала на нас і на країну», - сказав В.ЮЩЕНКО.

І тому, на його думку, «було б важливим, конструктивним, якби суд шукав відповідні аргументи для того, щоб вже на міжнародному рівні, в рамках міжнародного права ми могли розглянути можливість скасування цієї угоди або її самих одіозних положень».