Прокурори не бачать потреби допитувати Путіна

Обвинувачення не бачить необхідності у допиті російських високопосадовців, зокрема прем’єр-міністра Володимира ПУТІНА і глави «Газпрому» Олексія МІЛЛЕРА, у «газовій» справі екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам у Печерському райсуді повідомив прокурор у справі Ю.ТИМОШЕНКО Олександр МИКИТЕНКО.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи будуть викликатися на допит зазначені російські високопосадовці, О.МИКИТЕНКО сказав, що в переліку свідків нікого з російської сторони немає. За його словами, якщо буде відповідне клопотання, то суд його розгляне.

На питання, чи зацікавлене обвинувачення у допиті російських свідків, О.МИКИТЕНКО зазначив, що обвинувачення висунуто екс-прем’єру Ю.ТИМОШЕНКО і воно полягає у перевищенні з її боку повноважень і влади, тому немає необхідності викликати свідків з російської сторони.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні колишній Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликав Печерський райсуд Києва залучити до кримінальної справи проти екс-прем’єра Ю.ТИМОШЕНКО голову уряду РФ Володимира ПУТИІНА та керівника «Газпрому» Олексія МІЛЛЕРА як свідків.

На думку В.ЮЩЕНКА, «залучення цих людей дозволить краще вивчити всі обставини угоди».

Звертаючись до суду, він сказав: «Прошу розглянути можливість допиту МІЛЛЕРА і ПУТІНА».