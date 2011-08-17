Попов зізнався, що Черновецького не бачить, а тільки чує

Голова Київської міськдержадміністрації Олександр ПОПОВ заявляє, що спілкується з Київським міським головою Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ лише по телефону.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ПОПОВ повідомив сьогодні на брифінгу в Кабінеті міністрів.

«У нас є контакти, які у телефонній розмові відбуваються, які стосуються тих чи інших рішень Київської міської ради. Такий діалог є. У всьому іншому виконавча влада виконує завдання, які їй поставлені урядом і прийняті на сесії Київської міської ради», - сказав О.ПОПОВ.

При цьому він наголосив, що не входить до близького оточення Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО і тому спілкується з ним лише по телефону.