Ющенко: договір Тимошенко-Путіна економічно пояснити неможливо

Колишній Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, екс-прем’єр Юлія ТИМОШЕНКО мала особисту політичну зацікавленість, підписуючи газові угоди в 2009 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам біля Печерського райсуду Києва після завершення допиту як свідка у справі Ю.ТИМОШЕНКО.

«Я думаю, що вона зацікавлена була політично. Бо угоду 2009 року 19 січня економічно пояснити неможливо. Аргументів ви не знайдете. Чому асиметрично піднімається ціна на газ найбільша в Європі, чому не чіпають, наприклад, тарифну ставку. А директивами прем’єр-міністра і Президента передбачено було зворотне – симетрично піднімати, піднімається ціна на газ… Чому так зроблено, не знаю. І цих деталей є дуже багато», - сказав В.ЮЩЕНКО.

При цьому він зауважив, що 2009 рік був, безумовно, роком політичним, і Росія мала знаковий інтерес до проведення політичних виборів в Україні, тому що Україна, в які б часи це не було, завжди буде першим зовнішньополітичним питанням Росії.

«І тому, безумовно, газова угода 2009-го виборчого президентського року носить колосальний політичний контекст, що, власне кажучи, і привело до дискредитації цих принципів і засад, які попередньо було розроблено», - зазначив В.ЮЩЕНКО.