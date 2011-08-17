Завтра у справі Луценка допитуватимуть потерпілих

Таких налічується 5 осіб

У четвер, 18 серпня, о 9.15 розпочнеться чергове засідання Печерського районного суду Києва у справі екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА. Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії «Народна самооборона». Судове засідання має розпочатися із допиту потерпілих у справі. Таких налічується 5 осіб. Засідання суду пройде за адресою: вул. Гайцана, 4, зала № 3.

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