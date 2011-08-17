Експерт: Ющенко потрапив у вкрай неприємну ситуацію

Національно орієнтований виборець не пробачить колишньому Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ участі в процесі проти екс-прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

Так прокоментував допит В.ЮЩЕНКА як свідка у справі Ю.ТИМОШЕНКО заступник директора Агентства моделювання ситуацій Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ.

У переданому УНІАН коментарі експерт відзначає, що персональна участь В.ЮЩЕНКА в судовому процесі над Ю.ТИМОШЕНКО може бути використана як свідчення проти екс-прем`єр-міністра. Але найголовнішим наслідком приходу В.ЮЩЕНКА до суду буде радикальне погіршення електоральних перспектив НУНС. «В.ЮЩЕНКО потрапив у вкрай неприємну ситуацію. І справа навіть не в суті його свідчень, швидше за все, суд їх сприйме на користь виступу прокуратури. Головним наслідком персонального виступу В.ЮЩЕНКА в суді стане зниження й без того мізерних електоральних шансів НУНС. Національно орієнтований виборець, як би він не ставився до Ю.ТИМОШЕНКО, не пробачить В.ЮЩЕНКУ таких дій».

Разом з тим, на думку О.ГОЛОБУЦЬКОГО, технологічно процес над Ю.ТИМОШЕНКО переходить в сферу внутрішнього протистояння колишніх партнерів по помаранчевому табору. «Введення чинника В.ЮЩЕНКА в судовий процес – технологічно правильний хід. Тоді як участь Миколи АЗАРОВА у цій справі була зайвою. Сьогодні ж, суспільство одержує картинку персонального протистояння між колишніми головними партнерами по Помаранчевій революції і першими особами держави. Це виводить справу Ю.ТИМОШЕНКО в новий формат, що видаляє негатив від В.ЯНУКОВИЧА і Партій регіонів. У зв`язку з цим можна чекати і спаду активності т.з. групи Калашникова, яка не сприяє підвищенню рейтингу ПР у Києві», - сказав О.ГОЛОБУЦЬКИЙ.