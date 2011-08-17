Ющенко проти газових угод, однак і проти арешту Тимошенко

Екс-президент України (2005-2010 рр.) Віктор ЮЩЕНКО виступає проти газових угод 2009 року, однак не підтримує дії чинної влади стосовно колишнього прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі прес-секретаря В.ЮЩЕНКА Ірини ВАННИКОВОЇ.

«Негативна оцінка В.ЮЩЕНКОМ газових угод, укладених екс-прем’єром в січні 2009 року, не означає, що він підтримує неправові дії влади супроти Юлії ТИМОШЕНКО, зокрема, її ув’язнення до винесення рішення суду», – заявила прес-секретар, коментуючи сьогоднішній виступ екс-президента як свідка у справі Ю.ТИМОШЕНКО на засіданні Печерського райсуду Києва.

«Позиція В.ЮЩЕНКА є послідовною, і спрямована на пошук аргументів для скасування цих угод. Як президент країни і фаховий економіст, Віктор Андрійович, ніколи не давав позитивної оцінки московським газовим угодам 2009 року, оскільки для будь-якого об’єктивного спостерігача очевидно, наскільки ці домовленості є економічно та політично невигідними для України», – додала І.ВАННИКОВА.

Разом з тим, за її словами, В.ЮЩЕНКО «неодноразово застерігав теперішню владу від використання суду в політичних цілях та підміни правосуддя політичними розправами над опонентами». «Як і мільйони українців, екс-президент вимагає від влади забезпечити відкритий і неупереджений судовий розгляд усіх резонансних справ», – підкреслила речник екс-президента.

Вона також зазначила, що В.ЮЩЕНКО підтримує вимоги української і міжнародної громадськості щодо припинення порушення прав обвинувачених на справедливий судовий захист, звільнення їх з-під незаконного арешту, оприлюднення обвинувачувальних висновків і надання вільного доступу ЗМІ до висвітлення процесів.

Як повідомляв УНІАН, В.ЮЩЕНКО сьогодні дав свідчення у Печерському райсуді Києва як свідок у справі проти колишнього прем’єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО, яку звинувачують у підписанні невигідних для України газових контрактів 2009 року.

На засіданні були відсутні адвокати екс-прем’єра.

Ю.ТИМОШЕНКО відмовилася ставити запитання В.ЮЩЕНКУ.

«Я не буду ставити питання, тому що не хочу, щоб у цьому суді судили Помаранчеву революцію. Я не хочу, щоб тут були склоки, з’ясування стосунків між колишніми Президентом і прем’єр-міністром. Те, що сказав ЮЩЕНКО, хай залишиться на його совісті», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.