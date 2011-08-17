Херсонські фермери передали захисникам Тимошенко 6 тонн кавунів
22:43, 17 серпня 2011Політика
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Ініціатива депутатів "Батьківщини"
Херсонські активісти партії «Батьківщина» передали своїм колегам, які пікетують будівлю Печерського райсуду Києва, 6 тонн кавунів і помідорів.
Як повідомляє прес-служба ВО «Батьківщина», ініціаторами такої допомоги виступили депутати Херсонських обласної і міської, Скадовської районної рад від «Батьківщини».
Таку ідею в.о. голови Херсонської обласної парторганізації "Батьківщини" Володимира МИКОЛАЄНКА підтримали активісти партії в Скадовському районі, який традиційно вважається баштанним регіоном Херсонщини. Протягом доби фермери району зібрали близько 6 тонн продукції і передали до Києва.
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