Херсонські фермери передали захисникам Тимошенко 6 тонн кавунів

Херсонські активісти партії «Батьківщина» передали своїм колегам, які пікетують будівлю Печерського райсуду Києва, 6 тонн кавунів і помідорів.

Як повідомляє прес-служба ВО «Батьківщина», ініціаторами такої допомоги виступили депутати Херсонських обласної і міської, Скадовської районної рад від «Батьківщини».

Таку ідею в.о. голови Херсонської обласної парторганізації "Батьківщини" Володимира МИКОЛАЄНКА підтримали активісти партії в Скадовському районі, який традиційно вважається баштанним регіоном Херсонщини. Протягом доби фермери району зібрали близько 6 тонн продукції і передали до Києва.