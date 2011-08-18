Донецьких пенсіонерок затримали за спробу сказати Януковичу, що про нього думають

У Донецьку затримали групу людей, які планували провести мітинг протесту шляхом проходження кортежу Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з Донецького аеропорту до Макіївки, де сьогодні ховали голову Ради міністрів Криму Василя Джарти.

Про це «ОстроВ» повідомили у прес-службі Донецького міськвідділу міліції.

«Їх затримано, і вони знаходяться у Київському райвідділі. У них вилучені плакати образливого для Президента змісту. Зараз складається протокол за частиною 185. прим 4 Адміністративного кодексу - «Проведення несанкціонованих мітингів», – повідомили у прес-службі.

У міліції не змогли уточнити кількість затриманих, проте, за інформацією «ОстроВа», група пенсіонерок вирішила використати похорон В.Джарти для проведення акції протесту. Вони мали намір зустріти кортеж Президента, який прибув попрощатися зі своїм соратником, з плакатами образливого для В.ЯНУКОВИЧА і померлого В.Джарти змісту.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Донецьку міліція затримала трьох кореспондентів, які проводили відеозйомку кортежу Президента України В.ЯНУКОВИЧА і осіб, що його супроводжують, які прибули для участі у похороні голови Ради міністрів АРК В.Джарти.