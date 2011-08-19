Азаров нарешті знайшов привід подзвонити Черновецькому

Азаров вважає, що відсутність Черновецького на робочому місці не впливає на якість роботи столичної влади

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає, що відсутність на робочому місці Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО не впливає на якість роботи столичної влади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу.

«Я зараз обговорюю всі ці питання щодня практично в Києві з чинним головою адміністрації (Олександром ПОПОВИМ – УНІАН). Для мене немає жодних проблем і для уряду також», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він висловив подив, що журналістів хвилює тема відсутності Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО на робочому місці: «Якісь проблеми через це в Києві є? Давайте задамося питанням. Є якісь проблеми через те, що Леонід Михайлович зараз перебуває в якійсь відпустці чи ні? У киян є проблеми?».

При цьому М.АЗАРОВ запитав у журналістки, яка ставила питання про відсутність Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, її прізвище, і пообіцяв зателефонувати найближчим часом Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ і повідомити, що вона цікавиться його відсутністю.

«У ПОПОВА виходить? Виходить. А йому заважає відсутність ЧЕРНОВЕЦЬКОГО? Не заважає. А от дівчині заважає. Я спеціально сьогодні зателефоную Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ і скажу, що дівчина, Льоню, без тебе жити не може. Негайно зв`яжися з нею, поінформуй її», - сказав голова уряду.

Як повідомлялося, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ практично не з`являється на своєму робочому місці з листопада минулого року, коли головою КМДА було призначено О.ПОПОВА.

27 січня М.АЗАРОВ доручив О.ПОПОВУ «обов`язково знайти» Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО і повернути його до роботи: «Обов`язково знайдіть мера. Повідомте, що кияни скучили за ним. Дуже хочуть його бачити і просять якомога швидше приступити до роботи».

Нещодавно ЗМІ повідомляли, що Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ перебуває в Ізраїлі, громадянином якого є вже 17 років.