Ще один олігарх приєднується до Партії регіонів

Голова фракції «Сильна Україна» в Київраді Лев ПАРЦХАЛАДЗЕ підтримує ініціативу лідера «Сильної України» Сергія ТІГІПКА про об`єднання цієї партії з Партією регіонів.

Як повідомляє прес-служба «Сильної України», про це Л.ПАРЦХАЛАДЗЕ заявив журналістам у Києві.

Депутат відзначив, що вважає мудрим рішення С.ТІГІПКА і після уточнення всіх процедурних моментів готовий увійти до складу фракції ПР у міськраді столиці.

«Якщо говорити про остаточне рішення, то його, безперечно, прийматиме загальнонаціональний з`їзд нашої партії. Але ті аргументи, які Сергій ТІГІПКО навів, – я їх підтримую. Країні потрібні реформи, і їх треба проводити спільними зусиллями», - сказав Л.ПАРЦХАЛАДЗЕ.

Як повідомляв УНІАН, 16 серпня лідери «Сильної України» С.ТІГІПКО і Партії регіонів Микола АЗАРОВ заявили про намір об`єднати ці політичні сили. За словами С.ТІГІПКА, в його партії почалася дискусія з цього питання, яка триватиме близько двох місяців.

Довідка УНІАН. Про створення нової фракції «Сильна Україна» в Київраді було оголошено 25 травня ц.р. До її складу ввійшли двоє депутатів – Л.ПАРЦХАЛАДЗЕ і Андрій МИРГОРОДСЬКИЙ. 2 грудня на засіданні Київради було оприлюднено заяви цих депутатів про зупинення членства у фракції Блоку Кличка.