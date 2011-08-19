У Москві Києву натякають, що до суду газові контракти носити не треба

Російська Федерація не сумнівається в легітимності підписаних контрактів на постачання газу між Росією і Україною.

Як повідомляє РІА «Новости», про це заявив в ексклюзивному інтерв`ю телеканалу RT керівник Міненерго Росії Сергій ШМАТКО.

Міністр також вважає, що ситуація навколо російсько-українських газових контрактів не позначиться на стабільності постачань російського газу до Європи.

«Ми жодним чином не сумніваємося в легітимності підписаних контрактів на постачання газу між Росією і Україною", - сказав він.

«Ми, як і раніше, виходимо з того, і завжди виходили, що підписані контракти і домовленості повністю відповідають і нормам міжнародного права і духові наших міжурядових угод, тому ми ніколи не сумніваємося в легітимності підписаних контрактів", - додав міністр.

Він також висловив сподівання, що РФ і Україна знайдуть прийнятні умови для розширення стратегічної співпраці у сфері газу на взаємовигідній основі.

«Що ж до висловлювань про те, що можуть бути подані в судовому порядку позови в частині розірвання договорів, ми живемо в правовому середовищі, тому у кожної сторони є, безперечно, право звернутися до суду і підтвердити чи запитати легітимність підписаних договорів. Якщо українські партнери якимсь чином приймуть таке рішення - це їх вибір, але мені видається, що сьогодні ми ведемо непрості, дуже важливі стратегічно для наших країн переговори, і, як правило, ми завжди домовлялися", - сказав він.

За словами міністра, принципова позиція російської сторони полягає в тому, що двостороння співпраця з Україною у сфері постачань газу не повинна позначатися на стабільності постачань палива Європі. "У нас підписані довгострокові транзитні договори з Україною. Ми впевнені в тому, що ці договори виконуватимуться, зокрема українською стороною, і з нашого боку", - сказав С.ШМАТКО.

Він відзначив, що рівень діалогу між Європою, Україною і Росією практично дозволяє виключити повторення будь-яких сценаріїв пов`язаних з обмеженням постачань російського газу до Європи. "Ми навпаки робимо великі зусилля, щоб розширити присутність Росії в цій частині на європейському ринку", - заявив міністр енергетики РФ.