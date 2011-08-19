У Януковича обіцяють: що б там не було з газом, українці не замерзнуть

Опалювальний сезон в Україні почнеться вчасно, незалежно від результату газових переговорів із Росією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявила заступник глави Адміністрації Президента України Ірина АКІМОВА.

«Можна сказати з упевненістю, за будь-який результат «газових переговорів» опалювальний сезон почнеться вчасно, тому що до нього готуються. Ця тема розглядалася і на Кабінеті міністрів, вона розглядається на місцевому рівні. Люди не замерзнуть. Все, що необхідне, буде зроблено, уряд робитиме всі необхідні зусилля в цьому питанні», - сказала І.АКІМОВА.

При цьому вона не виключила подальшого підвищення цін на комунальні послуги, пояснюючи це інфляційними процесами.

Водночас, заступник глави Адміністрації Президента України відзначила, що уряд вживає заходів для того, щоб комунальні тарифи були економічно обгрунтованими.

«Зараз уряд і Президент роблять все для того, щоб, по-перше, зробити обгрунтованим розрахунок самого комунального тарифу, прибрати з нього складову, яку можна назвати складовою безвідповідальності», - сказала І.АКІМОВА.