Тимошенко побажали «мати уламок Лук’янівської в’язниці в якості сувеніра»
Привітання від Ліни Костенко
Відома українська письменниця Ліна КОСТЕНКО та її донька, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка за 2010 рік Оксана ПАХЛЬОВСЬКА вітають лідера опозиції Юлію ТИМОШЕНКО з Днем Незалежності та бажають їй «мати уламок Лук’янівської в’язниці в якості сувеніра на робочому столі».
Відповідне вітання вони направили на адресу газети «День», повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини».
Як зазначають письменниці у вітанні, «вітаємо Вас із Незалежністю України. Для святкового настрою підстав немає, а для привітання Вам – є. Тому що надто багато людей поводять себе й на волі, як в’язні. А Ви є незалежною людиною навіть у тюрмі».
На жаль, відзначають Л.КОСТЕНКО та О.ПАХЛЬОВСКА, «символом 20-ліття вільної України стали обличчя опозиціонерів за ґратами. Але кожен Берлінський мур рано чи пізно впаде. Його розбирають на сувеніри».
«Бажаємо Вам уже найближчим часом мати уламок Лук’янівської в’язниці в якості сувеніра на Вашому робочому столі. В Україні, залежній, нарешті, лише від смислу, закону і честі», - відзначають письменниці у вітанні.