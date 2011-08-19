Тимошенко побажали «мати уламок Лук’янівської в’язниці в якості сувеніра»

Відома українська письменниця Ліна КОСТЕНКО та її донька, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка за 2010 рік Оксана ПАХЛЬОВСЬКА вітають лідера опозиції Юлію ТИМОШЕНКО з Днем Незалежності та бажають їй «мати уламок Лук’янівської в’язниці в якості сувеніра на робочому столі».

Відповідне вітання вони направили на адресу газети «День», повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини».

Як зазначають письменниці у вітанні, «вітаємо Вас із Незалежністю України. Для святкового настрою підстав немає, а для привітання Вам – є. Тому що надто багато людей поводять себе й на волі, як в’язні. А Ви є незалежною людиною навіть у тюрмі».

На жаль, відзначають Л.КОСТЕНКО та О.ПАХЛЬОВСКА, «символом 20-ліття вільної України стали обличчя опозиціонерів за ґратами. Але кожен Берлінський мур рано чи пізно впаде. Його розбирають на сувеніри».

«Бажаємо Вам уже найближчим часом мати уламок Лук’янівської в’язниці в якості сувеніра на Вашому робочому столі. В Україні, залежній, нарешті, лише від смислу, закону і честі», - відзначають письменниці у вітанні.